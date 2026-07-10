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Стало известно, сколько "Локомотив" запросил у ЦСКА за Воробьева - источник

Стало известно, за какую сумму красно-зеленые готовы продать нападающего.
Фото: ФК "Локомотив"
По информации источника, "железнодорожники" запросили у "армейцев" 7 миллионов евро за трансфер футболиста. Руководство ЦСКА приняло решение не продолжать переговоры после объявленной суммы.

Дмитрий Воробьев выступает за московский "Локомотив" с начала июля 2024 года. В прошлом сезоне форвард провел за красно-зеленых 34 матча, забил 12 голов и отдал 7 результативных передач. Соглашение с футболистом рассчитано до конца июня 2027 года.

Ранее в СМИ появилась информация, что "железнодорожники" отклонили предложение "Краснодара" по трансферу игрока в размере 4,5 млн евро + бонусы.

Источник: "Чемпионат"

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