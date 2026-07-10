Сборная Португалии объявила о назначении нового главного тренера после вылета с ЧМ

Стал известен новый наставник сборной Португалии.

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"Сегодня начинается новый путь. Добро пожаловать в национальную сборную, мистер Жорже Жезуш", - написано в социальных сетях сборной.

Португалия вылетела с чемпионата мира-2026 в 1/8 финала, потерпев поражение от Испании со счетом 0:1. После матча пресс-служба национальной команды объявила об уходе Роберто Мартинеса с поста главного тренера, он возглавлял сборную с января 2023 года.Жорже Жезуш работал в португальских "Бенфике" и "Спортинге", саудовском "Аль-Насре" и других клубах.