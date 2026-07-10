Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Испания
22:00
БельгияНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Динамо
10 - 0 10 0
Динамо-2Завершен

Тошич высказался о текущей форме Акинфеева

Бывший игрок ЦСКА Зоран Тошич высказался об Игоре Акинфееве.
Фото: ФК ЦСКА
Зоран Тошич заявил, что Игорь Акинфеев будет основным голкипером ЦСКА, при отсутствии проблем со здоровьем.

"Акинфеев 35 лет играет в ЦСКА. Он и есть клуб. Если ему здоровье позволяет, он будет играть.

Конечно, наступает время, когда здоровье больше не позволяет выступать. Не знаю, в каком он сейчас состоянии. Если он здоров, то, конечно, будет основным вратарём ЦСКА", - сказал Тошич "Чемпионату".

Игорь Акинфеев выступает за основную команду ЦСКА с января 2003 года. Голкипер провел за "армейцев" 818 матчей, пропустил 742 гола и отыграл 327 встреч на ноль во всех турнирах. Ранее стало известно, что футболист продлил соглашение с клубом до конца сезона-2026/2027.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится