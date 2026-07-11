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Агкацев рассказал о споре с партнером по "Краснодару" перед матчем с Аргентиной на ЧМ
Сегодня, 09:28
Голкипер "Краснодара" Станислав Агкацев признался, что пообещал Кевину Ленини дорогой подарок, если сборная Кабо-Верде сотворит главную сенсацию ЧМ.
Фото: Александр Федоров, "СЭ"
Вратарь "Краснодара" рассказал, что незадолго до матча 1/16 финала чемпионата мира созвонился с полузащитником сборной Кабо-Верде Кевином Ленини и заключил с ним необычное пари.
"Перед матчем с Аргентиной созвонился с ним. Сказал: если выиграете Аргентину, с меня часы", — рассказал Агкацев.
По словам голкипера, подобная история между ними уже была. После чемпионства "Краснодара" он подарил Ленини часы стоимостью около 10 тысяч долларов. Теперь Агкацев признался, что подумает над утешительным подарком для партнера.
Сборная Кабо-Верде впервые в своей истории вышла на чемпионат мира и дошла до 1/16 финала, где лишь в дополнительное время уступила Аргентине со счетом 2:3.
Источник:
ТАСС
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Кевин Ленини
Станислав Агкацев
Краснодар
ЧМ-2026
Сборная Кабо-Верде
Опубликовал:
Даниил Наволочный
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