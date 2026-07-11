Агкацев рассказал о споре с партнером по "Краснодару" перед матчем с Аргентиной на ЧМ

Голкипер "Краснодара" Станислав Агкацев признался, что пообещал Кевину Ленини дорогой подарок, если сборная Кабо-Верде сотворит главную сенсацию ЧМ.

Фото: Александр Федоров, "СЭ"

"Перед матчем с Аргентиной созвонился с ним. Сказал: если выиграете Аргентину, с меня часы", — рассказал Агкацев.