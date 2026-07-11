Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Уфа
15:00
ЛенинградецНе начат
Волга Ул
16:00
ЕнисейНе начат
Нефтехимик
18:00
ВелесНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Локомотив
11:00
АкронНе начат
Родина
11:00
Спартак СуботицаНе начат
Рубин
12:00
Крылья СоветовНе начат
Оренбург
16:00
ЦСКАНе начат
Родина
17:00
ЧукаричкиНе начат
Балтика
17:00
ТиквешНе начат
Акрон
17:30
ФакелНе начат
Краснодар
18:00
РостовНе начат
Ахмат
19:00
ИМТНе начат
Локомотив
20:00
СпартакНе начат

Агкацев спрогнозировал финал ЧМ-2026

Станислав Агкацев назвал сборные, которые, по его мнению, разыграют титул чемпиона мира - 2026.
Фото: ФИФА
Голкипер "Краснодара" считает, что до решающего матча турнира доберутся Англия и Испания, а среди лучших футболистов отдельно отметил вратарей команд, продолжающих борьбу за трофей.

- Думаю, в финале сыграют Англия и Испания. Лучший футболист турнира? Мне нравятся все вратари, чьи сборные ещё не покинули турнир. Выделю Симона, Пикфорда и Меньяна, - цитирует Агкацева Metaratings.ru.

Испания свой четвертьфинальный матч провела 10 июля против Бельгии и победила 2:1, а Англия встретится с Норвегией. Победители этих встреч сохранят шансы на выход в финал мундиаля.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится