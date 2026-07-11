Агкацев спрогнозировал финал ЧМ-2026

Станислав Агкацев назвал сборные, которые, по его мнению, разыграют титул чемпиона мира - 2026.



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- Думаю, в финале сыграют Англия и Испания. Лучший футболист турнира? Мне нравятся все вратари, чьи сборные ещё не покинули турнир. Выделю Симона, Пикфорда и Меньяна, - цитирует Агкацева Metaratings.ru

Голкипер "Краснодара" считает, что до решающего матча турнира доберутся Англия и Испания, а среди лучших футболистов отдельно отметил вратарей команд, продолжающих борьбу за трофей.Испания свой четвертьфинальный матч провела 10 июля против Бельгии и победила 2:1, а Англия встретится с Норвегией. Победители этих встреч сохранят шансы на выход в финал мундиаля.