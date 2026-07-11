Испания обыграла Бельгию и вышла в полуфинал ЧМ-2026

Сборная Испании стала вторым полуфиналистом чемпионата мира - 2026.

Фото: ФИФА

В четвертьфинальном поединке "красная фурия" одержала победу над Бельгией со счетом 2:1.



Испанцы вышли вперед на 30-й минуте благодаря точному удару Фабиана Руиса, однако перед перерывом Шарль Де Кетеларе восстановил равновесие. Во втором тайме бельгийцы лишились травмированного Тибо Куртуа, которого на 71-й минуте заменил Сенне Ламменс. Победный мяч на 88-й минуте забил Микель Мерино, воспользовавшись ошибкой вышедшего на замену голкипера.



В полуфинале мирового первенства сборная Испании сыграет с Францией.