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Испания обыграла Бельгию и вышла в полуфинал ЧМ-2026

Сборная Испании стала вторым полуфиналистом чемпионата мира - 2026.
Фото: ФИФА
В четвертьфинальном поединке "красная фурия" одержала победу над Бельгией со счетом 2:1.

Испанцы вышли вперед на 30-й минуте благодаря точному удару Фабиана Руиса, однако перед перерывом Шарль Де Кетеларе восстановил равновесие. Во втором тайме бельгийцы лишились травмированного Тибо Куртуа, которого на 71-й минуте заменил Сенне Ламменс. Победный мяч на 88-й минуте забил Микель Мерино, воспользовавшись ошибкой вышедшего на замену голкипера.

В полуфинале мирового первенства сборная Испании сыграет с Францией.

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