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Испания впервые пропустила на ЧМ-2026 - в 1/4 финала от Бельгии
Сегодня, 22:46
Сборная Испании впервые пропустила гол на чемпионате мира - 2026.
Фото: ФИФА
Серия "красной фурии" без пропущенных мячей прервалась в четвертьфинальном матче с Бельгией.
Счет на 30-й минуте открыл полузащитник испанцев Фабиан Руис, однако незадолго до перерыва Шарль Де Кетеларе восстановил равновесие. Форвард бельгийцев отличился на 41-й минуте, сделав счет 1:1.
Для команды Испании этот пропущенный мяч стал первым на нынешнем мундиале. До шестого матча турнира испанцы сохраняли свои ворота в неприкосновенности.
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Сборная Испании
Сборная Бельгии
Опубликовал:
Дмитрий Кондратьев
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