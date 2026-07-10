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Испания впервые пропустила на ЧМ-2026 - в 1/4 финала от Бельгии

Сборная Испании впервые пропустила гол на чемпионате мира - 2026.
Фото: ФИФА
Серия "красной фурии" без пропущенных мячей прервалась в четвертьфинальном матче с Бельгией.

Счет на 30-й минуте открыл полузащитник испанцев Фабиан Руис, однако незадолго до перерыва Шарль Де Кетеларе восстановил равновесие. Форвард бельгийцев отличился на 41-й минуте, сделав счет 1:1.

Для команды Испании этот пропущенный мяч стал первым на нынешнем мундиале. До шестого матча турнира испанцы сохраняли свои ворота в неприкосновенности.

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