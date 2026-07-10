Испания впервые пропустила на ЧМ-2026 - в 1/4 финала от Бельгии

Сборная Испании впервые пропустила гол на чемпионате мира - 2026.

Фото: ФИФА

Серия "красной фурии" без пропущенных мячей прервалась в четвертьфинальном матче с Бельгией.



Счет на 30-й минуте открыл полузащитник испанцев Фабиан Руис, однако незадолго до перерыва Шарль Де Кетеларе восстановил равновесие. Форвард бельгийцев отличился на 41-й минуте, сделав счет 1:1.



Для команды Испании этот пропущенный мяч стал первым на нынешнем мундиале. До шестого матча турнира испанцы сохраняли свои ворота в неприкосновенности.