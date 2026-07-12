Губерниев рассказал, какие сборные выйдут в финал ЧМ-2026

Комментатор Дмитрий Губерниев предположил, кто выйдет в финал мундиаля.

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"Англия проиграет Аргентине свой полуфинал и спокойно сразится с испанцами за третье место. Где тоже, кстати, проиграет", - сказал Губерниев.

Дмитрий Губерниев считает, что в финале турнира встретятся Аргентина и Франция.14 июля состоится матч в рамках полуфинала ЧМ-2026 между сборными Франции и Испании. 15 июля за путевку в финал поборются Англия и Аргентина.Финал мундиаля пройдет 19 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.