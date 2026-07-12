"Сочи": Дёгтев, Заика (к), Литвинов, Солдатенков, Макарчук, Магаль, Кузьмин, Осипов, Ежов, Фёдоров, Игнатов.
Сегодня, 12 июля, состоится матч в рамках первого тура Первой лиги между ярославским "Шинником" и "Сочи". Встреча пройдет на стадионе "Шинник". Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.
По итогам прошлого сезона "Сочи" вылетел из РПЛ, заняв 16-е место в турнирной таблице.
"Сочи" объявил стартовый состав на матч с "Шинником"
Стал известен стартовый состав "Сочи" на матч первого тура Первой лиги против "Шинника".
Фото: ФК "Сочи"