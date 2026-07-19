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"Месси оформит хет-трик". Игрок "Зенита" дал прогноз на финал ЧМ-2026

Защитник "Зенита" Ваня Дркушич поделился ожиданиями от финала чемпионата мира между Испанией и Аргентиной.
Фото: Reuters
"Аргентина выиграет, болею за них из-за Месси. Думаю, они выиграют со счетом 3:2, а Лео оформит хет-трик.

Испания — тоже хорошая сборная, но Аргентина выиграет. Думаю, Месси даже сейчас сильнее Ямаля, да и любого игрока в целом. Он доказал на этом чемпионате мира, что является лучшим в истории", - сказал Дркушич.

Сборные Испании и Аргентины сыграют сегодня, 19 июля. Финальный матч чемпионата состоится на арене "Метлайф" в США, стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени. Обслуживать встречу будет судейская бригада Славко Винчича (Словения).

В полуфинале ЧМ-2026 национальная команда Аргентины одержала волевую победу над Англией со счетом 2:1.

На данный момент нападающий и капитан аргентинцев Лионель Месси забил на турнире 8 голов и занимает второе место в гонке бомбардиров, уступая форварду из Франции Килиану Мбаппе (10).

Источник: "Совспорт"

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