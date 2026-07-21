Соболев: "Спартак" на протяжении 75-80 минут играл намного лучше

"Если объективно, то "Спартак" на протяжении 75-80 минут играл намного лучше и создавал больше. И по факту у нас, у Фелипе Аугусто, был единственный яркий момент - когда он мог забить. А так "Спартак" был лучше. По мне - пенальти, с которого мы сравняли счет, был", - сказал Соболев "РБ Спорту".
В субботу, 18 июля, состоялся матч в рамках Суперкубка России между петербургским "Зенитом" и московским "Спартаком". Счет во встрече открыл опорный полузащитник красно-белых Кристофер Мартинс. В добавленное ко второму тайму время форвард сине-бело-голубых Александр Соболев реализовал 11-метровый удар.
Подопечные Сергея Семака одержали победу над "Спартаком" по итогам послематчевых пенальти - 4:2.