По информации источника, в Федерико Виньясу заинтересованы мексиканская "Толука", английский "Рексем" и московский "Спартак". Отмечается, что красно-белые могут предложить футболисту лучшие условия среди всех клубов.
Виньясу выступает за мексиканский "Леон" с начала июля 2023 года. В прошедшем сезоне форвард играл за "Реал Овьедо" на правах аренды. На его счету 33 матча, 9 голов и 1 результативная передача в рамках Ла Лиги. Трансферная стоимость 28-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 4 миллиона евро.
Игрок провел 3 матча за сборную Уругвая на прошедшем чемпионате мира, результативными действиями не отличился.
Источник: журналист Родри Васкес
"Спартак" может подписать форварда сборной Уругвая
"Спартак" заинтересован в нападающем.
Фото: IMAGO