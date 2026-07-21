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"Спартак" может подписать форварда сборной Уругвая

"Спартак" заинтересован в нападающем.
Фото: IMAGO
По информации источника, в Федерико Виньясу заинтересованы мексиканская "Толука", английский "Рексем" и московский "Спартак". Отмечается, что красно-белые могут предложить футболисту лучшие условия среди всех клубов.

Виньясу выступает за мексиканский "Леон" с начала июля 2023 года. В прошедшем сезоне форвард играл за "Реал Овьедо" на правах аренды. На его счету 33 матча, 9 голов и 1 результативная передача в рамках Ла Лиги. Трансферная стоимость 28-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 4 миллиона евро.

Игрок провел 3 матча за сборную Уругвая на прошедшем чемпионате мира, результативными действиями не отличился.

Источник: журналист Родри Васкес

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