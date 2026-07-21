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Мостовой: скорее всего, мы так и не увидим Мостового в роли главного тренера

Бывший игрок "Спартака" Александр Мостовой высказался о своем будущем.
Фото: Telegram-канал Александра Мостового
Александр Мостовой рассказал, что его никто не приглашал в тренерский штаб какого-либо клуба.

"Скорее всего, мы так и не увидим Мостового в роли главного тренера. Возраст берет свое. Многие лезут, ставят подножки, я этого не делаю. Звали ли меня друзья футболисты в тренерский штаб? Это больная тема. Никто меня не звал. Все, наверное, боятся. Конкуренция, авторитет", - сказал Мостовой "Матч ТВ".

Александр Мостовой выступал за московский "Спартак", португальскую "Бенфику", французский "Страсбур", испанскую "Сельту" и другие клубы. Он является обладателем Кубка Португалии, Кубка СССР и двукратным чемпионом СССР.

В начале марта 2025 года Мостовой объявил, что получил тренерскую лицензию УЕФА категории А. Специалист отметил, что будет рассматривать варианты клубов только из РПЛ.

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