Мостовой: скорее всего, мы так и не увидим Мостового в роли главного тренера

"Скорее всего, мы так и не увидим Мостового в роли главного тренера. Возраст берет свое. Многие лезут, ставят подножки, я этого не делаю. Звали ли меня друзья футболисты в тренерский штаб? Это больная тема. Никто меня не звал. Все, наверное, боятся. Конкуренция, авторитет", - сказал Мостовой "Матч ТВ".
Александр Мостовой выступал за московский "Спартак", португальскую "Бенфику", французский "Страсбур", испанскую "Сельту" и другие клубы. Он является обладателем Кубка Португалии, Кубка СССР и двукратным чемпионом СССР.
В начале марта 2025 года Мостовой объявил, что получил тренерскую лицензию УЕФА категории А. Специалист отметил, что будет рассматривать варианты клубов только из РПЛ.