Как сообщает журналист Рамон Альварес де Мон, руководство "сливочных" изменило своё отношение к возможному трансферу испанца и теперь готово рассмотреть его приобретение.
По данным источника, сам футболист также заинтересован в переезде в Мадрид и готов сделать всё необходимое для осуществления сделки. При этом в "Реале" не намерены переплачивать за чемпиона мира 2026 года и рассчитывают договориться с английским клубом на приемлемых финансовых условиях.
В "Реале" приняли решение по трансферу Родри - источник
"Реал" вновь заинтересовался полузащитником "Манчестер Сити" Родри.
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