Модрич договорился с "Миланом" о новом соглашении - источник

Лука Модрич продолжит выступать за "Милан".
Фото: Getty Images
Как пишет журналист Фабрицио Романо, хорватский полузащитник уже договорился с клубом о продлении сотрудничества.

Источник утверждает, что стороны подпишут краткосрочное соглашение. Другие детали будущего контракта пока не раскрываются.

Прошлым летом Модрич перебрался в стан россонери после многолетнего этапа карьеры в мадридском "Реале". В предыдущем розыгрыше Серии А миланцы финишировали на пятой строчке.

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