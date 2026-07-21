Модрич договорился с "Миланом" о новом соглашении - источник

Лука Модрич продолжит выступать за "Милан".

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Как пишет журналист Фабрицио Романо, хорватский полузащитник уже договорился с клубом о продлении сотрудничества.



Источник утверждает, что стороны подпишут краткосрочное соглашение. Другие детали будущего контракта пока не раскрываются.



Прошлым летом Модрич перебрался в стан россонери после многолетнего этапа карьеры в мадридском "Реале". В предыдущем розыгрыше Серии А миланцы финишировали на пятой строчке.