Никитин объяснил, почему избыток новичков может навредить "Спартаку"

Фото: ФК "Спартак"

- У " Спартака " вариативный состав. Когда есть много универсальных игроков, которые могут закрыть несколько позиций, то вам и не нужно приобретать футболистов, потому что будет переизбыток. Это может создать ненужную атмосферу в команде, когда много недовольных, - приводит слова Никитина "Матч ТВ"

По мнению бывшего футболиста "Уфы", большое количество новичков может негативно сказаться на атмосфере внутри команды.Эксперт подчеркнул, что для московского клуба сейчас важнее сохранить Эсекьеля Барко, чем продолжать активную работу на трансферном рынке.Напомним, этим летом состав "Спартака" пополнил испанский защитник Виктор Парада.