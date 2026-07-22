Как сообщает Metaratings.ru, интерес к марокканскому форварду проявляют сразу несколько российских клубов, а также команды из арабских стран.
По информации источника, в услугах 23-летнего футболиста заинтересованы "Крылья Советов", махачкалинское "Динамо" и "Сочи". Кроме того, вариант с приглашением игрока рассматривают некоторые клубы с Ближнего Востока. При этом потенциальные покупатели рассчитывают оформить аренду нападающего.
Однако руководство "Динамо" предпочитает расстаться с Маухубом на полноценной основе. Ранее сообщалось, что столичный клуб выставил форварда на трансфер из-за нарушения режима.
Стало известно, кто хочет арендовать Маухуба у "Динамо" - источник
Будущее нападающего московского "Динамо" Эль-Мехди Маухуба может решиться уже в ближайшее время.
Фото: ФК "Динамо"