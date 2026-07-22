Экс-игрок ЦСКА сравнил Ямаля с Месси

Александр Гришин считает, что Ламин Ямаль способен стать ещё опаснее в атаке, если прибавит в игре слабой ногой.

Фото: ФИФА





- Если вы заметили, то правая нога у Ламина не работает. Ямаль обрабатывает мяч под левую и из-за этого теряет время. Он, может быть, забил бы больше голов, если бы был универсальнее, как Лионель Месси, - приводит слова Гришина "Матч ТВ"

Эксперт отметил, что с опытом футболист станет рациональнее действовать на поле и сможет заметно прибавить в эффективности.



На чемпионате мира-2026 сборная Испании завоевала золотые медали, а 19-летний Ямаль принял участие во всех восьми матчах турнира, записав на свой счёт один забитый мяч. По мнению бывшего футболиста ЦСКА , именно этого качества испанскому форварду не хватило во время чемпионата мира-2026.Эксперт отметил, что с опытом футболист станет рациональнее действовать на поле и сможет заметно прибавить в эффективности.На чемпионате мира-2026 сборная Испании завоевала золотые медали, а 19-летний Ямаль принял участие во всех восьми матчах турнира, записав на свой счёт один забитый мяч.