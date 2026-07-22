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Экс-игрок ЦСКА сравнил Ямаля с Месси

Александр Гришин считает, что Ламин Ямаль способен стать ещё опаснее в атаке, если прибавит в игре слабой ногой.
Фото: ФИФА
По мнению бывшего футболиста ЦСКА, именно этого качества испанскому форварду не хватило во время чемпионата мира-2026.

- Если вы заметили, то правая нога у Ламина не работает. Ямаль обрабатывает мяч под левую и из-за этого теряет время. Он, может быть, забил бы больше голов, если бы был универсальнее, как Лионель Месси, - приводит слова Гришина "Матч ТВ".

Эксперт отметил, что с опытом футболист станет рациональнее действовать на поле и сможет заметно прибавить в эффективности.

На чемпионате мира-2026 сборная Испании завоевала золотые медали, а 19-летний Ямаль принял участие во всех восьми матчах турнира, записав на свой счёт один забитый мяч.

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