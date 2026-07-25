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Никитин высказался о главном тренере московского "Динамо"

Бывший защитник молодежной сборной России Алексей Никитин поделился мнением о главного тренере московкого "Динамо" Сандро Шварце.
Фото: ФК "Динамо" Москва
"Шварц может выжать максимум из футболистов. Это хороший специалист. Но пока времени у него было мало. Если ты хочешь кардинально изменить команду, то это тяжело", - сказал Никитин "Матч ТВ".


Перед стартом нового сезона московский клуб вернул на пост главного тренера Сандро Шварца, который уже работал с командой с 2020 по 2022 год. Именно под руководством немецкого специалиста динамовцы завоевали бронзовые медали чемпионата России и дошли до финала Кубка страны.

Сегодня, 25 июля, в 14:00 по московскому времени "Динамо" примет на своем поле "Крылья Советов".

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