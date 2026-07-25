Главный тренер ЦСКА высказался об игре Кисляка в матче с "Балтикой"

Фото: ПФК ЦСКА

"Ради Матвея Кисляка надо возвращать позицию либеро. Видели, как он всё прочищал? Он с первых минут садился в одну линию с защитниками. Матвей сегодня хорошо с этим справился", - цитирует Игдисамова официальный сайт ЦСКА

Вчера, 24 июля, ЦСКА на своем поле одержал волевую победу над "Балтикой" со счетом 2:1 в рамках первого тура нового сезона чемпионата Российской Премьер-Лиги. Сначала Оффор вывел гостей вперед, но потом калининградцы забили сами себе, а затем Глебов установил окончательный счет - 2:1.