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Главный тренер ЦСКА высказался об игре Кисляка в матче с "Балтикой"

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов высказался об игре полузащитника Матвея Кисляка в матче первого тура РПЛ с "Балтикой".
Фото: ПФК ЦСКА
"Ради Матвея Кисляка надо возвращать позицию либеро. Видели, как он всё прочищал? Он с первых минут садился в одну линию с защитниками. Матвей сегодня хорошо с этим справился", - цитирует Игдисамова официальный сайт ЦСКА.


Вчера, 24 июля, ЦСКА на своем поле одержал волевую победу над "Балтикой" со счетом 2:1 в рамках первого тура нового сезона чемпионата Российской Премьер-Лиги. Сначала Оффор вывел гостей вперед, но потом калининградцы забили сами себе, а затем Глебов установил окончательный счет - 2:1.

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