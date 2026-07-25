Корнаухов предположил, как будет играть "Динамо" при Шварце

"Это опять будет прессинг, очень много вертикального футбола, игры вперед и беговой работы. Конечно, все будут сравнивать прошлую работу Шварца и его второй приход", - сказал Корнаухов "Матч ТВ".
Перед стартом нового сезона московский клуб вернул на пост главного тренера Сандро Шварца, который уже работал с командой с 2020 по 2022 год. Именно под руководством немецкого специалиста динамовцы завоевали бронзовые медали чемпионата России и дошли до финала Кубка страны.
Сегодня, 25 июля, в 14:00 по московскому времени "Динамо" примет на своем поле "Крылья Советов".