- Какие впечатления от полноценного дебюта Игдисамова в качестве главного тренера армейцев?
- Первый тайм еще хорошо смотрелись, быстро пришли в себя после быстро пропущенного не обязательного гола. Есть положительные сдвиги, Кисляк опускается пятым защитником.
- Но вышли расслабленными. Или от аутов Бевеева нет противоядия?
- Все знают, что надо перекрывать высокорослого игрока на ближней штанге. Если он выиграл, и идет продолжение, там уже, как получится. Получилось, к сожалению, плохо. Опять на те же грабли наступили. Но обвинять кого-то персонально нельзя, это чисто командная оборона при стандартах. Тут только от выбора позиции все зависит, и играть по мячу. Свободных зон быть не должно.
- Вернуть Кругового в защиту – верное решение?
- Абсолютно. Если справа играет левоногий – это большой плюс. Именно когда он в этой позиции, команда хорошо выходит из-под прессинга.
- Попович с Козловым неожиданно появился в старте и, согласитесь, не испортили?
- Попович прибавил физически, подкачался, мощнее выглядит. Козлов проделал сумасшедший объем работы. Иногда эффективно, иногда нет, но парень старается. Еще не сыгрались. Расстроили Лусиано и Мусаев.
- Лусиано мыслями уже где-то там?
- Не знаю. Если ты профессионал, то должен играть здесь и сейчас, показывать свой уровень, отрабатывать контракт. Мы же видели, как Бориско в схожей ситуации вышел и отыграл в воротах. Получится – уйдешь, не получится – здесь будешь играть.
- Акинфееву стоит всерьез претендовать на место в составе, или пора уступить Торопу?
- Все зависит от здоровья Игоря. Конечно, он хочет играть.
- Чего по большому счету ждете от своей команды в этом сезоне?
- Футбольные качели – будут поражения, будут и победы. Ближайшие 5-7 игр покажут. Проблемы тянутся из прошлого года.
- Гинер все еще решает ключевые вопросы?
- Не думаю. Одно дело обниматься на трибуне, другое – решать.
Михаил Пукшанский, Rusfootball.info
Масалитин: ЦСКА ждут футбольные качели в этом сезоне
Игру ЦСКА в первом матче РПЛ специально для Rusfootball.info оценил прославленный армеец, автор «пентатрика» в последнем чемпионате СССР Валерий Масалитин.
Фото: ПФК ЦСКА