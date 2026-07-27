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Масалитин: ЦСКА ждут футбольные качели в этом сезоне

Игру ЦСКА в первом матче РПЛ специально для Rusfootball.info оценил прославленный армеец, автор «пентатрика» в последнем чемпионате СССР Валерий Масалитин.
Фото: ПФК ЦСКА
- Какие впечатления от полноценного дебюта Игдисамова в качестве главного тренера армейцев?

- Первый тайм еще хорошо смотрелись, быстро пришли в себя после быстро пропущенного не обязательного гола. Есть положительные сдвиги, Кисляк опускается пятым защитником.

- Но вышли расслабленными. Или от аутов Бевеева нет противоядия?

- Все знают, что надо перекрывать высокорослого игрока на ближней штанге. Если он выиграл, и идет продолжение, там уже, как получится. Получилось, к сожалению, плохо. Опять на те же грабли наступили. Но обвинять кого-то персонально нельзя, это чисто командная оборона при стандартах. Тут только от выбора позиции все зависит, и играть по мячу. Свободных зон быть не должно.

- Вернуть Кругового в защиту – верное решение?

- Абсолютно. Если справа играет левоногий – это большой плюс. Именно когда он в этой позиции, команда хорошо выходит из-под прессинга.

- Попович с Козловым неожиданно появился в старте и, согласитесь, не испортили?

- Попович прибавил физически, подкачался, мощнее выглядит. Козлов проделал сумасшедший объем работы. Иногда эффективно, иногда нет, но парень старается. Еще не сыгрались. Расстроили Лусиано и Мусаев.

- Лусиано мыслями уже где-то там?

- Не знаю. Если ты профессионал, то должен играть здесь и сейчас, показывать свой уровень, отрабатывать контракт. Мы же видели, как Бориско в схожей ситуации вышел и отыграл в воротах. Получится – уйдешь, не получится – здесь будешь играть.

- Акинфееву стоит всерьез претендовать на место в составе, или пора уступить Торопу?

- Все зависит от здоровья Игоря. Конечно, он хочет играть.

- Чего по большому счету ждете от своей команды в этом сезоне?

- Футбольные качели – будут поражения, будут и победы. Ближайшие 5-7 игр покажут. Проблемы тянутся из прошлого года.

- Гинер все еще решает ключевые вопросы?

- Не думаю. Одно дело обниматься на трибуне, другое – решать.

Михаил Пукшанский, Rusfootball.info

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