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Гендиректор "Балтики": из-за продажи Бориско точно не будем бороться за выживание

Генеральный директор "Балтики" Равиль Измайлов прокомментировал слова главного тренера команды Андрея Талалаева, назвавшего возможный уход вратаря Максима Бориско "выстрелом в голову".
Фото: ФК "Балтика"
"Андрей Викторович у нас очень эмоциональный человек, тем более после поражения. Наверное, не стоит так серьезно относиться к этим словам. Даже если переход Бориско в ЦСКА произойдет, у нас есть варианты. Думаю, вратарская линия будет сильная у "Балтики".

Именно из-за продажи Бориско точно не будем бороться за выживание", - сказал Измайлов.

После поражения в первом туре Российской Премьер-Лиги от московского ЦСКА (1:2) главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев заявил, что, если вратарь Максим Бориско перейдет в стан "армейцев", это будет выстрелом в голову и борьбой за выживание для калининградского клуба.

В прошлом сезоне Бориско сыграл в 23 матчах чемпионата России, в которых пропустил всего 11 голов и 14 раз оставил ворота "сухими".

Источник: Sport24

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