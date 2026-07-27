Гендиректор "Балтики": из-за продажи Бориско точно не будем бороться за выживание

Именно из-за продажи Бориско точно не будем бороться за выживание", - сказал Измайлов.
После поражения в первом туре Российской Премьер-Лиги от московского ЦСКА (1:2) главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев заявил, что, если вратарь Максим Бориско перейдет в стан "армейцев", это будет выстрелом в голову и борьбой за выживание для калининградского клуба.
В прошлом сезоне Бориско сыграл в 23 матчах чемпионата России, в которых пропустил всего 11 голов и 14 раз оставил ворота "сухими".
Источник: Sport24