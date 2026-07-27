«Выстрел в голову». Талалаев прощается с Бориско и готовит «Балтику» к борьбе за выживание

Идеальное начало с печальным концом
«Балтика» начала новый чемпионат так, как будто предыдущий ещё не закончился. Калининградцы снова дали бой ЦСКА, снова заставили армейцев нервничать и снова остались без очков. Однако поражение со счётом 1:2 оказалось далеко не главной проблемой команды Андрея Талалаева. После матча тренер фактически признал: клуб, который совсем недавно считался главным открытием чемпионата, рискует за несколько недель превратиться в участника борьбы за выживание.
Начало встречи на «ВЭБ Арене» получилось для гостей идеальным. Уже на 36-й секунде Чинонсо Оффор воспользовался ошибкой обороны ЦСКА и открыл счёт. Талалаев отреагировал на гол смехом — казалось, что его команда вновь нашла слабое место армейцев и готова продолжить прошлогоднюю традицию неудобных матчей с одним из лидеров российского футбола.
Но вместо того, чтобы развивать преимущество, «Балтика» слишком рано переключилась на удержание результата. По словам Талалаева, после забитого мяча футболисты стали именно оборонять счёт, а не играть в тот футбол, который от них требовался. ЦСКА постепенно прижал соперника, ещё до перерыва перевернул встречу и ушёл в раздевалку при счёте 2:1.
Особенно показательно, что главный тренер калининградцев не стал объяснять поражение судейством или невезением. Талалаев ударил по собственным футболистам, причём прежде всего по опытным игрокам, но частично вступился за них, заявив, что «уровень футболистов такой, какой он есть».
«Не понравилась психология футболистов, у игроков пропал голод. Во всех пропущенных голах взрослые игроки не доиграли свои моменты», — заявил наставник «Балтики».
Это очень серьёзные слова для первого тура. Обычно на старте сезона тренеры говорят о недостатке игрового тонуса, тяжёлых нагрузках на сборах или необходимости дать новичкам время на адаптацию. Талалаев же заговорил о пропавшем голоде. Получается, команда, которая только год назад доказывала своё право находиться среди сильнейших, уже начала терять главное качество, позволившее ей стать сенсацией РПЛ.
Во втором тайме «Балтика» действительно прибавила. Калининградцы смелее прессинговали, чаще добирались до штрафной ЦСКА и даже отправили ещё несколько мячей в ворота хозяев, однако голы были отменены из-за положения вне игры. Талалаев остался доволен качеством футбола после перерыва и заявил, что увидел принципы, которые тренерский штаб прививает команде.
Только вот даже этот комплимент прозвучал скорее как тревожный сигнал. «Балтика» сыграла близко к своему максимуму, создала достаточно моментов и заставила ЦСКА отбиваться до последних минут, но всё равно проиграла. А ответить на вопрос, за счёт чего команда может стать сильнее, её главный тренер пока не способен.
«Я не могу сказать, что мы сыграли намного хуже, чем ожидали. Но я не могу сказать, чем мы улучшим свою игру», — признался Талалаев.
И вот здесь разговор окончательно перестаёт быть исключительно о матче с ЦСКА. Летом «Балтика» не получила усиления, соответствующего новым задачам. Талалаев назвал Никитина, Поспелова и Муфи, однако очевидно, что нескольких новичков недостаточно для команды, которая уже потеряла часть прошлогоднего состава и может лишиться ещё одного ключевого футболиста.
«Выстрел в голову» от Бориско
Главная угроза — возможный переход Максима Бориско в ЦСКА. Вратарь был одним из важнейших элементов прошлогодней «Балтики». Именно его надёжность позволяла калининградцам агрессивно прессинговать, высоко поднимать оборону и не разваливаться после редких ошибок.
На вопрос о возможном уходе голкипера Талалаев ответил предельно жёстко:
«Если завтра Бориско подпишет контракт с ЦСКА, это выстрел в голову и борьба за выживание для "Балтики"»
Тренер не преувеличивает. Потеря Бориско станет не просто очередным трансфером, а разрушением всей вертикали команды. Талалаев отдельно подчеркнул, что старается не менять больше двух футболистов в одной линии. По его мнению, невозможно заменить одного лидера сразу четырьмя новичками и рассчитывать, что качество игры автоматически сохранится.
Готовность к переменам в турнирной таблице
Год назад «Балтика» брала не индивидуальным мастерством, а сыгранностью. Каждый футболист понимал, куда двигаться при прессинге, кто страхует партнёра и в какой момент команда должна резко переходить из обороны в атаку. Такая система работает только тогда, когда сохраняется костяк. Если лидеров продолжат продавать, Талалаеву придётся строить новую команду непосредственно по ходу чемпионата.
Именно поэтому после стартового тура наставник уже предлагает болельщикам готовиться к другим местам в таблице. Это не попытка снять с себя ответственность. Скорее публичное обращение к руководству клуба: прошлогодний результат невозможно повторить, если команда становится слабее после каждого трансферного окна.
Поражение от ЦСКА само по себе не должно пугать «Балтику». Калининградцы выглядели конкурентоспособно, забили быстрый гол и до конца сохраняли шансы спастись. Пугать должны слова Талалаева. Главный тренер уже в июле не понимает, откуда брать внутренние резервы, критикует психологию опытных футболистов и открыто называет возможную продажу Бориско «выстрелом в голову».
В прошлом сезоне «Балтика» была командой, с которой никто не хотел встречаться. Теперь она рискует стать командой, из которой все хотят купить лучших игроков. И если руководство продолжит разбирать состав, никакая тренерская система Талалаева не спасёт калининградцев от возвращения к привычной борьбе за место в РПЛ.
Фото: ФК «Балтика»