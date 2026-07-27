Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
КАМАЗ
0 - 2 0 2
РоторЗавершен

Защитник "Факела" - лидер 1-го тура РПЛ по касаниям мяча

Футболист воронежцев стал лучшим по итогам тура в одном статистическом показателе.
Фото: Opta Sports
По итогам завершившегося 1-го тура Российской Премьер-Лиги центральный защитник "Факела" Юрий Журавлев совершил 123 касания мяча, что стало лучшим показателем вреди всех игроков.

Все три центрбэка воронежской команды вошли в топ-3 по касаниям мяча за время их пребывания в высшем дивизионе за последние 4 сезона.

На счету Альберта Габараева 104 касания мяча, у Игоря Юрганова - 98.

Источник: Opta Sports

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится