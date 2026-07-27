Защитник "Факела" - лидер 1-го тура РПЛ по касаниям мяча

Футболист воронежцев стал лучшим по итогам тура в одном статистическом показателе.

Фото: Opta Sports

По итогам завершившегося 1-го тура Российской Премьер-Лиги центральный защитник "Факела" Юрий Журавлев совершил 123 касания мяча, что стало лучшим показателем вреди всех игроков.



Все три центрбэка воронежской команды вошли в топ-3 по касаниям мяча за время их пребывания в высшем дивизионе за последние 4 сезона.



На счету Альберта Габараева 104 касания мяча, у Игоря Юрганова - 98.



Источник: Opta Sports