По итогам завершившегося 1-го тура Российской Премьер-Лиги центральный защитник "Факела" Юрий Журавлев совершил 123 касания мяча, что стало лучшим показателем вреди всех игроков.
Все три центрбэка воронежской команды вошли в топ-3 по касаниям мяча за время их пребывания в высшем дивизионе за последние 4 сезона.
На счету Альберта Габараева 104 касания мяча, у Игоря Юрганова - 98.
Источник: Opta Sports
Защитник "Факела" - лидер 1-го тура РПЛ по касаниям мяча
Футболист воронежцев стал лучшим по итогам тура в одном статистическом показателе.
Фото: Opta Sports