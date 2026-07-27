Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
КАМАЗ
0 - 2 0 2
РоторЗавершен

Футболист "Балтики" прошел медосмотр и в ближайшее время станет игроком ЦСКА - источник

Футболист "Балтики" в ближайшее время станет игроком ЦСКА.
Фото: ФК "Балтика"
По информации источника, голкипер "Балтики" Максим Бориско успешно прошел медосмотр и в начале текущей недели подпишет контракт с ЦСКА по схеме "3+1". Балтийцы получат за футболиста 180 миллионов рублей.

В прошлом сезоне Максим Бориско провел за калининградцев в Российской Премьер-Лиге 23 матча, пропустил 11 мячей и сохранил ворота "сухими" в 14 встречах. Рыночная стоимость 26-летнего вратаря оценивается порталом Transfermarkt в 2 миллиона евро, также он вызывался в сборную России, но не провел за национальную команду ни одного матча.

В первом туре чемпионата России балтийцы на выезде уступили ЦСКА со счетом 1:2.

Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 7
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится