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Агент Карпукаса ответил, ведет ли он переговоры с "Локомотивом" по новому контракту

Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника "Локомотива" Артема Карпукаса, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Локомотив"
По словам Клюева, он не ведет переговоры с "Локомотивом" по новому контракту Карпукаса.

- Мы не ведем переговоры с "Локомотивом" о продлении контракта. Желание Карпукаса? Самое главное, что Артем показал качественную игру.

Теперь он готовится к следующему матчу. Вот это сейчас самое главное, - цитирует Клюева "СЭ".

В минувшем сезоне Артем Карпукас провел за "Локомотив" во всех турнирах 35 матчей и записал на свой счет два забитых мяча и две результативные передачи. Контракт 24-летнего полузащитника с клубом рассчитан до лета 2027 года, его рыночная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 7 миллионов евро.

Сообщалось, что интерес к футболисту в летнее трансферное окно проявлял петербургский "Зенит".

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