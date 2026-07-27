Агент Карпукаса ответил, ведет ли он переговоры с "Локомотивом" по новому контракту

- Мы не ведем переговоры с "Локомотивом" о продлении контракта. Желание Карпукаса? Самое главное, что Артем показал качественную игру.
Теперь он готовится к следующему матчу. Вот это сейчас самое главное, - цитирует Клюева "СЭ".
В минувшем сезоне Артем Карпукас провел за "Локомотив" во всех турнирах 35 матчей и записал на свой счет два забитых мяча и две результативные передачи. Контракт 24-летнего полузащитника с клубом рассчитан до лета 2027 года, его рыночная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 7 миллионов евро.
Сообщалось, что интерес к футболисту в летнее трансферное окно проявлял петербургский "Зенит".