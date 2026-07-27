"Сгорело все". Главный тренер "Машука" рассказал о пожаре на базе клуба

Главный тренер "Машук-КМВ" Артур Садиров высказался о пожаре.

Фото: ФК "Машук-КМВ"

"Третий этаж на базе полностью сгорел, на втором этаже четыре номера. Вещи и имущество пропали из-за потопа после тушения пожара. По сути, у команды сгорело все.