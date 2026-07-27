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"Сгорело все". Главный тренер "Машука" рассказал о пожаре на базе клуба

Главный тренер "Машук-КМВ" Артур Садиров высказался о пожаре.
Фото: ФК "Машук-КМВ"
"Третий этаж на базе полностью сгорел, на втором этаже четыре номера. Вещи и имущество пропали из-за потопа после тушения пожара. По сути, у команды сгорело все.

Что послужило причиной? Службы выясняют все обстоятельства. Слава богу, мы отскочили, никто не пострадал. Все живы и здоровы", - сказал Садиров.

В ночь на 26 июля на базе пятигорского клуба, где проживали футболисты команды, произошел пожар. В результате возгорания сгорели вся клубная экипировка, тренировочный инвентарь, клубная техника, документация, а также личные вещи сотрудников, тренерского штаба и игроков.

Несмотря на происшествие, в тот же день "Машук-КМВ" вышел на поле против "Волгаря" и одержал победу со счетом 2:1.

Источник: "Чемпионат"

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