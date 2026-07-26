- «Акрон» явно не заслуживал 0:5?
- Не видел. Только с выезда вернулся с молодежкой "Локомотива". "Зенит" имел большой запас в плане суперкубковой встречи, игровой тонус.
- Аугусто пока будет со скамейки выходить?
- Не сравнивайте турецкий чемпионат с нашим. Что он там забил, здесь делите наполовину. Ну, так, более или менее.
- Что опять не так с "Динамо"?
- А я вообще не пониманию, зачем возвращается человек, который поносил нашу страну. Ушел, ничего не выиграл, и его возвращают. Его прессинг легко будут разбивать, он предсказуемый. Это очень энергозатратный футбол, который динамчики сегодня не покажут.
- В условном противоборстве за выживание
"Махачкала" в Воронеже волевой победой все расставила по местам?
- Ничего не расставил. Только первый тур. Но Махачкала явно даже не на стыки, 10-12-е. Понятно, нет ресурсов, которые были. Но Вадик сделает команду, с которой никому не будет сладко.
Михаил Пукшанский, Rusfootball.info
"Зачем возвращается человек, который поносил нашу страну" Билялетдинов прокомментировал матчи первого тура РПЛ
Вчерашний игровой день в чемпионате РПЛ специально для Rusfootball.info прокомментировал один из лучших полузащитников России прошлых лет Динияр Билялетдинов.
Фото: ФК "Зенит"