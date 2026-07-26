"Зачем возвращается человек, который поносил нашу страну" Билялетдинов прокомментировал матчи первого тура РПЛ

Вчерашний игровой день в чемпионате РПЛ специально для Rusfootball.info прокомментировал один из лучших полузащитников России прошлых лет Динияр Билялетдинов.



Фото: ФК "Зенит"

- «Акрон» явно не заслуживал 0:5?



- Не видел. Только с выезда вернулся с молодежкой "



- Аугусто пока будет со скамейки выходить?



- Не сравнивайте турецкий чемпионат с нашим. Что он там забил, здесь делите наполовину. Ну, так, более или менее.



- Что опять не так с "Динамо"?



- А я вообще не пониманию, зачем возвращается человек, который поносил нашу страну. Ушел, ничего не выиграл, и его возвращают. Его прессинг легко будут разбивать, он предсказуемый. Это очень энергозатратный футбол, который динамчики сегодня не покажут.



- В условном противоборстве за выживание

"Махачкала" в Воронеже волевой победой все расставила по местам?



- Ничего не расставил. Только первый тур. Но Махачкала явно даже не на стыки, 10-12-е. Понятно, нет ресурсов, которые были. Но Вадик сделает команду, с которой никому не будет сладко.



Михаил Пукшанский, Rusfootball.info - Не видел. Только с выезда вернулся с молодежкой " Локомотива ". " Зенит " имел большой запас в плане суперкубковой встречи, игровой тонус.- Аугусто пока будет со скамейки выходить?- Не сравнивайте турецкий чемпионат с нашим. Что он там забил, здесь делите наполовину. Ну, так, более или менее.- А я вообще не пониманию, зачем возвращается человек, который поносил нашу страну. Ушел, ничего не выиграл, и его возвращают. Его прессинг легко будут разбивать, он предсказуемый. Это очень энергозатратный футбол, который динамчики сегодня не покажут.- Ничего не расставил. Только первый тур. Но Махачкала явно даже не на стыки, 10-12-е. Понятно, нет ресурсов, которые были. Но Вадик сделает команду, с которой никому не будет сладко.

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