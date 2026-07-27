- "Локомотив" по всем статьям уступал "Ахмату" и в конце все же не выдержал давления. Как все это можно объяснить?
- Можно объяснить тем, что "Ахмат" превосходно провел трансферную кампанию, и Станислав Саламыч прекрасно знает возможности своих игроков. Он принимал команду по ходу прошлого чемпионата, а сейчас полноценно готовил. Планомерно увез в Сербию, чтобы работать в закрытом режиме и ничто не отвлекало. Будут в первую «пятерку» влезать. Команда практически без слабых мест. Черчесов пришел не за десятые места бороться. По ходу чемпионата будет еще большее усиление. Вообще могут попасть в призы.
- Как вам новобранец Жулио, который за "Ференцварош" почти не играл, а здесь сразу провел 90 минут?
- Сразу видно качество. Игрок стабильный, понятный, для «Ахмата» это хороший трансфер.
- У "Локомотива" сзади "пожар" без Монтеса на втором этаже, согласитесь?
- Не то, что пожар, но пропадает баланс. То же самое в атаке с уходом Воробьева.
- Правильно ли ставить Бакаева на позицию, где его скорость практически не работает?
- Не надо давать категоричных оценок после одной игры. Какой-то поиск продолжается. Не зря Галактионов после матча сказал – ждем усиления, но пока его нет. Выжимает, что есть из внутренних ресурсов. А их явно недостаточно. "Локомотив" не впечатлил.
Михаил Пукшанский, Rusfootball.info
Пятибратов допустил, что "Ахмат" может занять призовое место в этом сезоне РПЛ
Главный тренер "Текстильщика" Дмитрий Пятибратов высказался о матче первого тура РПЛ между "Локомотивом" и "Ахматом".
Фото: ФК "Ахмат"