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Арбитр ошибочно не удалил игрока "Зенита" в матче против "Спартака" - ЭСК РФС

В ЭСК РФС высказались о решении арбитра не удалять футболиста "Зенита" в матче Суперкубка России против "Спартака".
Фото: кадр из трансляции
Экспертно-судейская комиссия приняла решение, что главному арбитру встречи следовало показать красную карточку футболисту сине-бело-голубых Вильмару Барриосу.

"Судья ошибочно не удалил с поля игрока "Зенита" Вильмара Барриоса. Футболист "Зенита" Вильмар Барриос в конфликте между игроками в агрессивной манере схватил рукой за шею полузащитника "Спартака" Наиля Умярова.
Данное действие было сопряжено с жестокостью, поэтому судье следовало удалить игрока "Зенита", - написано на сайте РФС.

18 июля петербургский "Зенит" и московский "Спартак" провели матч за Суперкубок России. Подопечные Хуана Карлоса Карседо потерпели поражение в серии пенальти (1:1, 2:4 - пенальти).

Эпизод с Вильмаром Барриосом произошел в компенсированное ко второму тайму время, на поле была потасовка между футболистами.

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