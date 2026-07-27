Арбитр ошибочно не удалил игрока "Зенита" в матче против "Спартака" - ЭСК РФС

"Судья ошибочно не удалил с поля игрока "Зенита" Вильмара Барриоса. Футболист "Зенита" Вильмар Барриос в конфликте между игроками в агрессивной манере схватил рукой за шею полузащитника "Спартака" Наиля Умярова.Данное действие было сопряжено с жестокостью, поэтому судье следовало удалить игрока "Зенита", - написано на сайте РФС.
18 июля петербургский "Зенит" и московский "Спартак" провели матч за Суперкубок России. Подопечные Хуана Карлоса Карседо потерпели поражение в серии пенальти (1:1, 2:4 - пенальти).
Эпизод с Вильмаром Барриосом произошел в компенсированное ко второму тайму время, на поле была потасовка между футболистами.