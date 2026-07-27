Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
КАМАЗ
20:00
РоторНе начат

ЭСК оценила решение арбитра не удалять Соболева в матче со "Спартаком"

ЭСК РФС оценила решение главного арбитра не удалять Александра Соболева в матче "Спартака" и "Зенита" за Суперкубок России.
Фото: ФК "Зенит"
Экспертно-судейская комиссия приняла решение, что главный арбитр верно не удалил футболиста "Зенита". В заявлении указано, что Евгений Буланов должен был показать желтую карточку Александру Соболеву.

"В единоборстве за мяч с игроком "Спартака" Жедсоном Александр Соболев играет в мяч, однако после этого по инерции продолжает движение ногой и совершает безрассудный контакт с ногой соперника без применения чрезмерной силы или жестокости.

Судье следовало назначить штрафной удар и вынести предупреждение Соболеву за безрассудное поведение, так как он не думал о безопасности соперника", - написано на сайте РФС.

18 июля на "Совкомбанк Арене" в Нижнем Новгороде прошёл матч за Суперкубок России между "Зенитом" и "Спартаком". Основное время завершилось вничью со счетом 1:1, а в серии пенальти сильнее оказались подопечные Сергея Семака - 4:2.

Эпизод стыка Александра Соболева с Жедсоном был на 18-й минуте встречи, судья не показал форварду сине-бело-голубых желтую карточку.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 10
  • Нравится
  • -8
  • Не нравится