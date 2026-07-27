ЭСК оценила решение арбитра не удалять Соболева в матче со "Спартаком"

"В единоборстве за мяч с игроком "Спартака" Жедсоном Александр Соболев играет в мяч, однако после этого по инерции продолжает движение ногой и совершает безрассудный контакт с ногой соперника без применения чрезмерной силы или жестокости.
Судье следовало назначить штрафной удар и вынести предупреждение Соболеву за безрассудное поведение, так как он не думал о безопасности соперника", - написано на сайте РФС.
18 июля на "Совкомбанк Арене" в Нижнем Новгороде прошёл матч за Суперкубок России между "Зенитом" и "Спартаком". Основное время завершилось вничью со счетом 1:1, а в серии пенальти сильнее оказались подопечные Сергея Семака - 4:2.
Эпизод стыка Александра Соболева с Жедсоном был на 18-й минуте встречи, судья не показал форварду сине-бело-голубых желтую карточку.