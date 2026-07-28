Заключительным матчем для бывшего защитника сборной России и "Спартака" стала встреча 2DROTS с "Орлом" в первом раунде Пути регионов Кубка России, завершившаяся победой медиафутбольной команды со счётом 2:0.
О том, что именно этот поединок станет последним в его карьере, 39-летний футболист сообщил заранее. Кудряшов объяснил своё решение желанием уделять больше времени семье.
За годы карьеры Кудряшов защищал цвета "Спартака", "Краснодара", "Антальяспора", а также ряда других команд.
Экс-футболист сборной России провёл последний матч в карьере
Фёдор Кудряшов официально завершил игровую карьеру.
Фото: 2DROTS