Европейские сборные обсуждают бойкот чемпионата мира из-за Инфантино - источник

Европейские футбольные ассоциации могут рассмотреть возможность бойкота чемпионата мира из-за инициативы президента ФИФА Джанни Инфантино, связанной с привлечением частных инвесторов к коммерческим правам турнира.

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Об этом сообщил журналист Роб Харрис. По информации источника, представители национальных федераций, входящих в УЕФА, намерены в ближайшие дни провести экстренную встречу. Одной из главных тем станет обсуждение дальнейших действий на фоне планов руководства ФИФА.



Ранее сообщалось, что Инфантино продвигает проект по продаже доли на чемпионате мира частным инвесторам. Сообщалось, что эта схема может принести президенту ФИФА десятки миллионов евро, а переговоры якобы велись с людьми, связанными с администрацией президента США Дональда Трампа.