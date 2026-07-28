Экс-футболист "Спартака" оценил чемпионские перспективы клуба

- Красно-белые показали сбалансированный футбол. Видно, что есть коллектив, что команда настроена на серьёзные задачи. Если команда будет играть дальше как в первых двух матчах, ей по силам стать чемпионом, - передаёт слова Липко "Матч ТВ".
В новом сезоне "Спартак" уже успел провести два официальных матча: сначала москвичи уступили "Зениту" в Суперкубке России, а затем уверенно начали чемпионат страны, обыграв "Родину" со счётом 3:0. Во втором туре красно-белые встретятся в Грозном с "Ахматом", который в первом туре разделил очки с "Локомотивом" (1:1).