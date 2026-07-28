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Экс-футболист "Спартака" оценил чемпионские перспективы клуба

Александр Липко считает, что "Спартак" уже на старте сезона демонстрирует игру команды, способной бороться за золотые медали.
Фото: РПЛ
Бывший футболист красно-белых отметил, что коллектив Хуана Карлоса Карседо выглядит организованным и производит хорошее впечатление.

- Красно-белые показали сбалансированный футбол. Видно, что есть коллектив, что команда настроена на серьёзные задачи. Если команда будет играть дальше как в первых двух матчах, ей по силам стать чемпионом, - передаёт слова Липко "Матч ТВ".

В новом сезоне "Спартак" уже успел провести два официальных матча: сначала москвичи уступили "Зениту" в Суперкубке России, а затем уверенно начали чемпионат страны, обыграв "Родину" со счётом 3:0. Во втором туре красно-белые встретятся в Грозном с "Ахматом", который в первом туре разделил очки с "Локомотивом" (1:1).

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