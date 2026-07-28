Как пишет Sky Sports, мадридский клуб не собирается расставаться с бразильским вингером в текущее трансферное окно. По информации источника, руководство "сливочных" рассчитывает в ближайшее время добиться прогресса в переговорах о новом соглашении с футболистом. Очередной раунд обсуждений с представителями игрока намечен на эту неделю.
Несмотря на появившиеся ранее сообщения об интересе со стороны "Арсенала", внутри "Реала" не рассматривают вариант с продажей одного из лидеров команды. Кроме того, Жозе Моуринью намерен строить игру вокруг Винисиуса и рассчитывает сохранить его в составе.
"Реал" принял окончательное решение по Винисиусу - источник
Будущее Винисиуса Жуниора, судя по всему, останется связано с "Реалом".
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