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"Реал" принял окончательное решение по Винисиусу - источник

Будущее Винисиуса Жуниора, судя по всему, останется связано с "Реалом".
Фото: Getty Images
Как пишет Sky Sports, мадридский клуб не собирается расставаться с бразильским вингером в текущее трансферное окно. По информации источника, руководство "сливочных" рассчитывает в ближайшее время добиться прогресса в переговорах о новом соглашении с футболистом. Очередной раунд обсуждений с представителями игрока намечен на эту неделю.

Несмотря на появившиеся ранее сообщения об интересе со стороны "Арсенала", внутри "Реала" не рассматривают вариант с продажей одного из лидеров команды. Кроме того, Жозе Моуринью намерен строить игру вокруг Винисиуса и рассчитывает сохранить его в составе.

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