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Зидан высказался о планах после назначения в сборную Франции

Зинедин Зидан заявил, что не собирается обещать быстрые результаты после назначения главным тренером сборной Франции.
Фото: Getty Images
По словам специалиста, сейчас для него важнее познакомиться с командой и донести до футболистов свои игровые идеи.

- Я не могу объяснить вам в двух словах, как мы собираемся побеждать. У меня будет потрясающая команда. Я должен адаптироваться, встретиться с игроками, объяснить им свой игровой план и то, что мы будем делать вместе. Тогда уже от меня, как от наставника, будет зависеть, продолжит ли команда побеждать, - цитирует тренера RMC Sport.

На посту наставника сборной Франции Зидан сменил Дидье Дешама. До этого он работал с мадридским "Реалом", с которым трижды выигрывал Лигу чемпионов, а также два раза приводил команду к победе в чемпионате Испании.

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