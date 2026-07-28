Зидан высказался о планах после назначения в сборную Франции

- Я не могу объяснить вам в двух словах, как мы собираемся побеждать. У меня будет потрясающая команда. Я должен адаптироваться, встретиться с игроками, объяснить им свой игровой план и то, что мы будем делать вместе. Тогда уже от меня, как от наставника, будет зависеть, продолжит ли команда побеждать, - цитирует тренера RMC Sport.
На посту наставника сборной Франции Зидан сменил Дидье Дешама. До этого он работал с мадридским "Реалом", с которым трижды выигрывал Лигу чемпионов, а также два раза приводил команду к победе в чемпионате Испании.