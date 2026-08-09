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Сафонов высказался после ничьей "ПСЖ" с "Манчестер Юнайтед"

Вратарь "ПСЖ" Матвей Сафонов поделился впечатлениями от товарищеской встречи с "Манчестер Юнайтед".
Фото: Getty Images
Российский голкипер назвал этот матч особенно полезным на нынешнем этапе подготовки.

- Пару часов назад доиграли матч против "Манчестер Юнайтед". Классная игра и качественный спарринг. Соперник сыграл достойно, была суперинтересная игра. Много моментов, которые нужно будет разобрать. Были и спасения, и голы, и страховки, и игра ногами. В общем, практически весь набор для вратарской теории. Думаю, что для меня это максимально полезный матч на данном этапе подготовки. Как с точки зрения игровых ощущений, так и в плане материала для дальнейшего разбора, - написал Сафонов в своём телеграм-канале.

Матч "ПСЖ" и "Манчестер Юнайтед" завершился вничью со счётом 1:1.

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