Лантратов - об отсутствии усиления "Локомотива": справляемся теми ребятами, которые сейчас есть

Вратарь " Локомотива " Илья Лантратов прокомментировал ничью с "Акроном" в 3-м туре чемпионата России.

Фото: ФК "Локомотив"

- Есть такой момент, что мы играем таймы по-разному. Бывает, теряем нить игры. Нужно всё-таки переламывать эту ситуацию и набирать очки.



На тему отсутствия замен ушедшим футболистом мы говорили много раз: справляемся теми ребятами, которые сейчас есть. Нынешняя ситуация - отличный шанс для молодежи.



- Как команда чувствует себя физически?



- В оптимальной или нет... Если бы набирали очки, форма была бы оптимальная. А так недобор очков.



- "Акрон" чем-то удивил?



- Команда играющая. Хорошая, веселая атакующая группа. Понимали, в какой футбол играют.



Rusfootball.info

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