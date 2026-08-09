- Есть такой момент, что мы играем таймы по-разному. Бывает, теряем нить игры. Нужно всё-таки переламывать эту ситуацию и набирать очки.
На тему отсутствия замен ушедшим футболистом мы говорили много раз: справляемся теми ребятами, которые сейчас есть. Нынешняя ситуация - отличный шанс для молодежи.
- Как команда чувствует себя физически?
- В оптимальной или нет... Если бы набирали очки, форма была бы оптимальная. А так недобор очков.
- "Акрон" чем-то удивил?
- Команда играющая. Хорошая, веселая атакующая группа. Понимали, в какой футбол играют.
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Лантратов - об отсутствии усиления "Локомотива": справляемся теми ребятами, которые сейчас есть
Вратарь "Локомотива" Илья Лантратов прокомментировал ничью с "Акроном" в 3-м туре чемпионата России.
Фото: ФК "Локомотив"