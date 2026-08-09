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Сильянов отреагировал на требования болельщиков "Локомотива" о трансферах

Футболист "Локомотива" Александр Сильянов высказался после матча 3-го тура чемпионата России с "Акроном" (0:0).
Фото: ФК "Локомотив"
- Многие болельщики заряжали, что "Локомотиву" нужно усилить команду. Понимаете их требования?

- Понимаю требования болельщиков. Они не привыкли к молодым игрокам, им хочется видеть более опытных футболистов, нового нападающего и так далее.

- Какая цель на сезон и насколько она с этим составом реальна?

- Цель - быть в тройке. Может быть, у нас в следующей игре попрёт и мы всех выиграем, кто знает.

Rusfootball.info

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