Сильянов отреагировал на требования болельщиков "Локомотива" о трансферах

Фото: ФК "Локомотив"

- Понимаю требования болельщиков. Они не привыкли к молодым игрокам, им хочется видеть более опытных футболистов, нового нападающего и так далее.- Цель - быть в тройке. Может быть, у нас в следующей игре попрёт и мы всех выиграем, кто знает.