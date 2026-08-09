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Галактионов прокомментировал ничью "Локомотива" с "Акроном"

Михаил Галактионов остался недоволен качеством футбола "Локомотива" в первой половине встречи с "Акроном".
Фото: ФК "Локомотив"
Наставник москвичей указал на большое количество неточных действий и проблемы при попытках оказывать давление на соперника.

- Действовали неверно, не получился прессинг. Те моменты, которые мы смотрели и анализировали, с чего сопернику забивали голы, после их ошибок, не удалось реализовать. Неправильно действовали, много брака, не удавалось зацепиться за мяч под давлением. Во втором тайме сделали корректировки, стал более цельный футбол, мы были ближе к забитому мячу. Расстроены итоговым результатом, хотели победить, но, к сожалению, результат таков, - цитирует Галактионова "Матч ТВ".

После трёх проведённых встреч в активе "Локомотива" два очка. Москвичи разошлись миром с "Ахматом" и "Акроном", а единственное поражение потерпели от махачкалинского "Динамо".

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