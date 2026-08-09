Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Динамо
14:30
Динамо МхНе начат
Зенит
17:00
РодинаНе начат
Спартак
20:00
КраснодарНе начат
Рубин
20:30
ОренбургНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
СКА-Хабаровск
1 - 3 1 3
Спартак КостромаЗавершен
КАМАЗ
17:00
Волга УлНе начат
Ротор
18:30
ЧелябинскНе начат
Велес
19:00
ЛенинградецНе начат

Игрок "Локомотива" - об игре с "Акроном": только во втором включились, начали созидать

Полузащитник "Локомотива" Илья Еремеев высказался после ничейного матча РПЛ с "Акроном" (0:0).
Фото: РПЛ
- Опиши сегодняшнюю игру. Что получалось, а что нет? Ожидал, что выйдешь в старте?

- В плане стартового - да. По тренировкам все понятно было. Что касается игры, в первом тайме не получалось создавать моменты, пассивно играли. Только во втором включились, начали созидать, но, к сожалению, не удалось.

- Как думаешь, получится ли задержаться в основном составе?

- Все зависит только от меня. Не мне себя судить. Конкуренция высокая, но все в моих силах.

Rusfootball.info

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Автор:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится