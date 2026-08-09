Игрок "Локомотива" - об игре с "Акроном": только во втором включились, начали созидать

Полузащитник " Локомотива " Илья Еремеев высказался после ничейного матча РПЛ с "Акроном" (0:0).

Фото: РПЛ

- Опиши сегодняшнюю игру. Что получалось, а что нет? Ожидал, что выйдешь в старте?



- В плане стартового - да. По тренировкам все понятно было. Что касается игры, в первом тайме не получалось создавать моменты, пассивно играли. Только во втором включились, начали созидать, но, к сожалению, не удалось.



- Как думаешь, получится ли задержаться в основном составе?



- Все зависит только от меня. Не мне себя судить. Конкуренция высокая, но все в моих силах.



Rusfootball.info

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