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Кучаев пожаловался на календарь "Ростова": хочется домой, к семье

Полузащитник "Ростова" Константин Кучаев высказался о календаре команды на старте сезона.
Фото: ФК "Ростов"
По словам Кучаева, футболистам хочется домой, потому что они провели несколько выездных матчей кряду.

- Жена, дети в Ростове, мы уже восемь дней на выезде.
В Новогорске провели всю неделю, уже немного устали и хочется домой, к семье.

Слава богу, что в воскресенье уже увижу их, - приводит слова Кучаева "Матч ТВ".

Напомним, что "Ростов" на старте провел четыре матча на выезде - в РПЛ с "Оренбургом" (1:2), "Родиной" (4:2) и ЦСКА (0:0) и в Кубке России с тольяттинским "Акроном" (4:0). Встреча с "армейцами" должна была пройти на домашнем стадионе ростовчан, однако была перенесена из-за повреждения инфраструктуры стадиона.

Следующий матч команда Джонатана Альбы проведет на своем поле и встретится с казанским "Рубином".

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