Кучаев пожаловался на календарь "Ростова": хочется домой, к семье

- Жена, дети в Ростове, мы уже восемь дней на выезде.
В Новогорске провели всю неделю, уже немного устали и хочется домой, к семье.
Слава богу, что в воскресенье уже увижу их, - приводит слова Кучаева "Матч ТВ".
Напомним, что "Ростов" на старте провел четыре матча на выезде - в РПЛ с "Оренбургом" (1:2), "Родиной" (4:2) и ЦСКА (0:0) и в Кубке России с тольяттинским "Акроном" (4:0). Встреча с "армейцами" должна была пройти на домашнем стадионе ростовчан, однако была перенесена из-за повреждения инфраструктуры стадиона.
Следующий матч команда Джонатана Альбы проведет на своем поле и встретится с казанским "Рубином".