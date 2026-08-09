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Экс-игрок ЦСКА: не понимаю, почему тренеры в РПЛ не могут приспособиться к "Балтике"

Экс-футболист ЦСКА Александр Гришин высказался об игре "Балтики".
Фото: ФК "Крылья Советов"
По словам Гришина, он не понимает, почему тренеры в РПЛ не могут приспособиться к футболу "Балтики", ведь балтийцы играют в простой футбол.

- Мне непонятно, как тренеры команд РПЛ не могут найти противоядие к игре "Балтики". Балтийцы играют в очень простой футбол. Опора на стандарты, ауты.

Сначала "Балтика" забивает быстрый гол, а потом ее футболисты играют персонально и при отборе мяча первым пасом выбивают мяч вперед за спины защитникам. Это вся игра "Балтики"! - сказал Гришин в эфире "Матч ТВ".

Напомним, что по итогам сезона-2025/26 калининградская "Балтика" заняла шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги - это сезон стал первым для балтийцев в элитном дивизионе российского футбола после возвращения из Первой Лиги.

В трех турах чемпионата России текущего сезона команда Андрея Талалаева набрала шесть очков - балтийцы одержали победу над московским "Динамо" и самарскими "Крыльями Советов", а также уступили ЦСКА. На данный момент команда располагается на четвертой строчке в турнирной таблице с 6 набранными очками.

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