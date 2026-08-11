Слуцкий назвал три клуба РПЛ, которые будут бороться за чемпионство

Леонид Слуцкий считает, что круг реальных претендентов на золото РПЛ в нынешнем сезоне ограничивается тремя командами.

Фото: ФК "Спартак"

- Я в этом уверен: будут доминировать команды, в которых иностранный, а не российский костяк. "Краснодар", "Зенит" и "Спартак" - это команды, которые больше всех используют легионеров в стартовом составе. На мой взгляд, именно между тремя этими клубами и пойдёт борьба за чемпионство, - заявил Слуцкий на ютуб-канале "Это футбол, брат!".