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Слуцкий назвал три клуба РПЛ, которые будут бороться за чемпионство

Леонид Слуцкий считает, что круг реальных претендентов на золото РПЛ в нынешнем сезоне ограничивается тремя командами.
Фото: ФК "Спартак"
По мнению российского тренера, лучшие шансы на первое место имеют "Краснодар", "Зенит" и "Спартак".

- Я в этом уверен: будут доминировать команды, в которых иностранный, а не российский костяк. "Краснодар", "Зенит" и "Спартак" - это команды, которые больше всех используют легионеров в стартовом составе. На мой взгляд, именно между тремя этими клубами и пойдёт борьба за чемпионство, - заявил Слуцкий на ютуб-канале "Это футбол, брат!".

Пока прогноз специалиста совпадает с положением команд в таблице. По итогам трёх туров "Краснодар" единолично лидирует с девятью баллами, а "Зенит" и "Спартак" набрали по шесть очков.

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