Слуцкий назвал три клуба РПЛ, которые будут бороться за чемпионство

- Я в этом уверен: будут доминировать команды, в которых иностранный, а не российский костяк. "Краснодар", "Зенит" и "Спартак" - это команды, которые больше всех используют легионеров в стартовом составе. На мой взгляд, именно между тремя этими клубами и пойдёт борьба за чемпионство, - заявил Слуцкий на ютуб-канале "Это футбол, брат!".
Пока прогноз специалиста совпадает с положением команд в таблице. По итогам трёх туров "Краснодар" единолично лидирует с девятью баллами, а "Зенит" и "Спартак" набрали по шесть очков.