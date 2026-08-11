ЦСКА предложили подписать футболиста "Ростова" - источник

Как пишет инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале, московскому клубу предложили рассмотреть возможность приобретения 22-летнего футболиста. Внутри ЦСКА пока нет единого мнения относительно кандидатуры Мелёхина. При этом наставник армейцев Дмитрий Игдисамов поддерживает возможный трансфер защитника и одобряет его приглашение в команду.
Мелёхин в нынешнем чемпионате выходил на поле во всех трёх стартовых турах. В прошлом розыгрыше РПЛ защитник был одним из регулярно игравших футболистов ростовчан, приняв участие в 28 матчах чемпионата.