Как пишет Sport24, калининградский клуб приблизился к приобретению 26-летнего футболиста. Стороны уже находятся на заключительном этапе переговоров. Сам Мрезиг согласился продолжить карьеру в "Балтике", а стоимость его перехода должна составить 800 тысяч евро. Официально о сделке может быть объявлено в ближайшее время.
В нынешнем сезоне форвард принял участие в трёх встречах за махачкалинцев и сделал два ассиста на партнёров. Его действующий контракт с "Динамо" рассчитан до лета 2027 года.
"Балтика" близка к трансферу форварда махачкалинского "Динамо" - источник
Алжирский нападающий Уссем Мрезиг может сменить махачкалинское "Динамо" на "Балтику".
Фото: ФК "Динамо" Мх