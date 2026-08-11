Аргентинский нападающий решил отложить футбольные обязательства и остаться на родине рядом с семьёй. Как сообщает DobleAmarilla, футболист "Интер Майами" пока не планирует возвращаться в США.
После известия о смерти отца нападающий отправился в Аргентину. Месси намерен провести ближайшее время с близкими и только после этого принять решение о возвращении к профессиональной деятельности.
Хорхе Месси скончался в возрасте 68 лет.
Месси приостановил карьеру после смерти отца - источник
Лионель Месси на неопределённый срок приостановил профессиональную карьеру после смерти своего отца Хорхе Месси.
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