Месси приостановил карьеру после смерти отца - источник

Лионель Месси на неопределённый срок приостановил профессиональную карьеру после смерти своего отца Хорхе Месси.

Фото: Getty Images

Аргентинский нападающий решил отложить футбольные обязательства и остаться на родине рядом с семьёй. Как сообщает DobleAmarilla, футболист "Интер Майами" пока не планирует возвращаться в США.



После известия о смерти отца нападающий отправился в Аргентину. Месси намерен провести ближайшее время с близкими и только после этого принять решение о возвращении к профессиональной деятельности.



Хорхе Месси скончался в возрасте 68 лет.