Как сообщает "Евро-Футбол.ру", костариканский форвард рассматривается клубом из Пирея в качестве одного из главных кандидатов для усиления линии атаки. При этом переговоры между клубами пока не перешли в официальную стадию. "Спартак" на данный момент не получал предложения по трансферу 24-летнего футболиста.
Трансферная стоимость костариканца оценивается порталом Transfermarkt в 15 миллионов евро. За московскую команду он выступает с 2024 года.
"Олимпиакос" рассматривает трансфер форварда "Спартака" - источник
Греческий "Олимпиакос" проявляет предметный интерес к нападающему "Спартака" Манфреду Угальде.
Фото: ФК "Спартак"