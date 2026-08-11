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Григорян считает, что "Родина" надолго задержится в РПЛ

Александр Григорян считает, что "Родина" способна надолго закрепиться в Российской Премьер-Лиге.
Фото: ФК "Родина"
Российский тренер обратил внимание на то, как выглядит команда Хуана Диаса в дебютном для себя сезоне на высшем уровне.

- Они зашли не на один сезон, а надолго, это просто очевидно. Я это вижу по мимике ребят. Возможно, из этих игроков через год или два мало кто останется. Но сегодняшнее их состояние говорит о том, что какая-то идентичность уже есть, - сказал Григорян в эфире "Матч ТВ".

Первые два матча в РПЛ "Родина" проиграла "Спартаку" (0:3) и "Ростову" (2:4). Первые очки москвичи набрали в третьем туре, сенсационно победив в Санкт-Петербурге "Зенит" со счётом 2:1. Сейчас команда с тремя баллами занимает 11-е место. Следующим соперником "Родины" станет "Акрон".

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