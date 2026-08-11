Григорян считает, что "Родина" надолго задержится в РПЛ

Александр Григорян считает, что "Родина" способна надолго закрепиться в Российской Премьер-Лиге.

Фото: ФК "Родина"

- Они зашли не на один сезон, а надолго, это просто очевидно. Я это вижу по мимике ребят. Возможно, из этих игроков через год или два мало кто останется. Но сегодняшнее их состояние говорит о том, что какая-то идентичность уже есть, - сказал Григорян в эфире "Матч ТВ".